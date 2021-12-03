ЦИК порекомендовала на пост главы Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову

Центризбирком России рекомендовал на пост главы Московской городской избирательной комиссии её члена с правом решающего голоса Ольгу Кириллову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК. Она заменит на этой должности Юрия Ермолова.

Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны <...> для избрания ее на должность председателя, — цитирует агентство текст постановления.

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что выборы нового председателя комиссии планируется провести в первой половине декабря. По его словам, комиссию возглавит кандидат, которого выберут в ходе заседания по предложению ЦИК.

В начале ноября председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что Ермолов решил покинуть пост главы Мосгоризбиркома по личным причинам, но при этом останется членом комиссии. Тогда она добавила, что на его место ЦИК будет рекомендовать Кириллову. Памфилова отметила её принципиальность и профессионализм и назвала лучшей кандидатурой на данную должность.