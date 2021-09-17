ЦИК получила 98 жалоб о принуждении к голосованию

ЦИК России за всё время избирательной кампании получила 98 жалоб о якобы имевшем место принуждении к голосованию. Председатель комиссии Элла Памфилова на брифинге в информцентре пояснила, что 25 обращений касаются дистанционного электронного голосования, 23 — по Москве, одно — по Ярославской области, другое — по Мурманской, передаёт ТАСС.

За всё время на сегодняшний день жалоб, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили или категорично просили, или грозили, если не перепишешься [на нужный участок] или не придёшь и не проголосуешь, 98 по всей стране, — сказала Памфилова.

Ранее в Петербурге полицейские задержали женщину с пачкой фальшивых бюллетеней. Перед выборами в Петербурге было несколько скандалов с предстоящими нарушениями. Так, 16 сентября стало известно, что студентам Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова и другим молодым людям в Санкт-Петербурге предлагали принять участие в «каруселях» на предстоящих выборах в Госдуму и местное заксобрание.

В России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было 23:00 16 сентября, а последние закроются на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск. На это время действует запрет на публикацию данных об итогах голосования.