Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что сотрудники ЦИК передали в правоохранительные органы информацию о рассылке писем от его имени.
По данным ведомства, неизвестные рассылали информацию о якобы новой площадки для политологов, в которой можно принять участие после регистрации.
Мы всё это передали в правоохранительные органы, пусть разбираются, — сказала Памфилова.
Кроме того, ЦИК передал следователям 300 обращений, которые касаются грубых нарушений в ходе выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, передаёт агентство «
Ранее ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу после публикации агентством «Ассошиэйтед Пресс» (АП) статьи на основе интервью председателя комиссии Эллы Памфиловой 29 августа 2019 года. По мнению ЦИК, авторы исказили смысл и вырвали некоторые фразы из контекста, писал News.ru.