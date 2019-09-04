https://static.news.ru/photo/2f3b6c6a-cf09-11e9-ad30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что сотрудники ЦИК передали в правоохранительные органы информацию о рассылке писем от его имени.

По данным ведомства, неизвестные рассылали информацию о якобы новой площадки для политологов, в которой можно принять участие после регистрации.

Мы всё это передали в правоохранительные органы, пусть разбираются, — сказала Памфилова.

Кроме того, ЦИК передал следователям 300 обращений, которые касаются грубых нарушений в ходе выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, передаёт агентство « Москва ».

Ранее ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу после публикации агентством «Ассошиэйтед Пресс» (АП) статьи на основе интервью председателя комиссии Эллы Памфиловой 29 августа 2019 года. По мнению ЦИК, авторы исказили смысл и вырвали некоторые фразы из контекста, писал News.ru.