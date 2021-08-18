ЦИК отказалась от цифровых участков на выборах в сентябре

Центризбирком отказался от дальнейшего внедрения цифровых избирательных участков в России. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Его слова приводит «Коммерсант».

Эксперимент с внедрением цифровых избирательных участков не будет продолжен на выборах-2021, — ответил Булаев на соответствующий запрос издания.

Тем не менее он уточнил, что комиссия пока изучает вопрос дальнейшего применения таких комплексов. Предполагается, что отказ от цифровых участков связан с оптимизацией технических средств голосования и ставкой ЦИК на развитие онлайн-голосования. К слову, оно в этом году доступно только в семи регионах страны.

Цифровые участки предназначены для того, чтобы люди могли проголосовать на выборах губернаторов или заксобраний своих регионов, находясь при этом в другом городе. В Москве таких комплексов 32.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что СМИ должны уделить внимание всем политическим партиям, которые будут участвовать в выборах в Госдуму, чтобы избиратели могли получить полную информацию о кандидатах в депутаты.