ЦИК отказалась от цифровых участков на выборах в сентябре
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
08:21, 19 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Центризбирком отказался от дальнейшего внедрения цифровых избирательных участков в России. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Его слова приводит «Коммерсант».
Эксперимент с внедрением цифровых избирательных участков не будет продолжен на выборах-2021, — ответил Булаев на соответствующий запрос издания.
Тем не менее он уточнил, что комиссия пока изучает вопрос дальнейшего применения таких комплексов. Предполагается, что отказ от цифровых участков связан с оптимизацией технических средств голосования и ставкой ЦИК на развитие онлайн-голосования. К слову, оно в этом году доступно только в семи регионах страны.
Цифровые участки предназначены для того, чтобы люди могли проголосовать на выборах губернаторов или заксобраний своих регионов, находясь при этом в другом городе. В Москве таких комплексов 32.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что СМИ должны уделить внимание всем политическим партиям, которые будут участвовать в выборах в Госдуму, чтобы избиратели могли получить полную информацию о кандидатах в депутаты.