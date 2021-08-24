ЦИК объяснит порядок работы иноагентов на выборах

Центральная избирательная комиссия планирует подготовить разъяснения о порядке работы на выборах СМИ и организаций, признанных властями иностранными агентами. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии, трансляция которого ведётся на сайте Центризбиркома.

По её словам, разъяснения будут основаны на законе об иноагентах и информации, которую ЦИК получит из Минюста. В них будет содержаться информация, в том числе о том, кто может быть наблюдателем на голосовании.

В ближайшее время, поскольку у нас в соответствии с законом появились так называемые иностранные агенты, то есть уже конкретно которые могут касаться выборов, — сообщила Памфилова.

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. На следующий день москвичи вышли к зданию ФСБ на пикеты в поддержку журналистов. Кроме того, за последнее время статус иноагента получили «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (закрыт после признания иноагентом), The Insider, «Важные истории» и многие отдельные журналисты.

Также Минюст внёс движение наблюдателей за выборами «Голос» в реестр незарегистрированных организаций, которые признаны властями иностранным агентом. Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» стало первым в новом списке организаций-иноагентов, не зарегистрированных в России и не имеющих юрлица.