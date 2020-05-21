ЦИК объяснила разморозку денег на голосование по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/04a11046-8439-11ea-863e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Центризбиркома прокомментировала информацию о разморозке денег на голосование по поправкам в Конституцию, решение о которой было принято на закрытом заседании. Там заявили, что мероприятие состоится в любом случае.

В настоящий момент неизвестно, когда именно оно будет, однако следует использовать все возможности для подготовки, передаёт «Интерфакс». С учётом улучшающейся сантирно-эпидемологической ситуации следует принимать решение о распределении средств на изготовление печатных материалов и оборудование мест для голосования.

После рассмотрения всех остальных вопросов на открытом заседании ЦИК трансляция для журналистов прекратилась и эту тему обсуждали закрыто. При этом постановление о решении сразу появилось на сайте комиссии, отметили там.

Как писал NEWS.ru, власти России в качестве возможной даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассматривают 24 июня 2020 года. Этот день имеет символическое значение, так как связан с проведением Парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).