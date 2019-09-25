https://static.news.ru/photo/d543287e-df70-11e9-9878-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН "Москва"/Global Look Press

Центризбирком России может признать неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении выборов 8 сентября.

Как следует из проекта постановления ЦИК, при проведении выборов депутатов избирательная комиссия не приняла достаточных мер реагирования, направленных на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах. Кроме того, у ЦИК есть замечания по формированию избирательных комиссий муниципальных образований, отмечает ТАСС .

Как писал News.ru, 8 сентября жители Петербурга выбирали муниципальных депутатов и главу города. СМИ сообщали о нарушениях в избирательном процессе на различных участках.