Центризбирком России может признать неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении выборов 8 сентября.
Как следует из проекта постановления ЦИК, при проведении выборов депутатов избирательная комиссия не приняла достаточных мер реагирования, направленных на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах. Кроме того, у ЦИК есть замечания по формированию избирательных комиссий муниципальных образований, отмечает
Как писал News.ru, 8 сентября жители Петербурга выбирали муниципальных депутатов и главу города. СМИ сообщали о нарушениях в избирательном процессе на различных участках.