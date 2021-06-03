«Цифры не бьются»: в профсоюзе ответили Мурашко о статистике по COVID-19

https://static.news.ru/photo/9d662660-c487-11eb-a7e4-96000091f725_660.jpg Анастасия Тарабрина Фото: Анастасия Тарабрина/facebook.com

Лидер независимого профсоюза работников здравоохранения «Голос медицины» Анастасия Тарабрина прокомментировала NEWS.ru слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что российская система информирования о статистике по коронавирусу одна из лучших в мире. Она обратила внимание, что данные оперативного штаба и Минздрава разнятся.

Я посмотрела статистику оперштаба, там 123 тысячи умерших от коронавируса, посмотрела, что там заявляет Минздрав. У них за 2020 год получилось, что прирост смертности по сравнению с 2019-м — 323 тысячи человек, из них 162 тысячи — это именно от COVID-19. То есть уже больше, чем заявляет оперштаб. <...> В любом случае получается, что у них смертность выросла на 323 тысячи, а 162 тысячи только от коронавируса. Вопрос: а остальные за счёт чего тогда? То есть выросла не только от COVID-19? — подчеркнула она.

Эксперт предположила, что разные ведомства по-разному интерпретируют данные. То есть Минздрав включил в свои данные в том числе тех погибших, у кого основным заболеванием был коронавирус, а также тех, у кого были другие патологии.

Тем более что мы же прекрасно понимаем, что истории можно шифровать так, как нужно. Я сама работала пять лет в стационаре, за статистику нехорошую всех, конечно, руководители подразделений заведующих отделением ругают. Поэтому если есть два конкретных заболевания, можно одно поставить, можно другое поставить, — добавила она.

Также Тарабрина предположила, что большая избыточная смертность может быть связана с проблемами при оказании медицинской помощи людям, у которых не было коронавируса. Медицинские учреждения перепрофилировались, «все силы бросили на COVID-19, а про остальное забыли». Она отметила, что такая ситуация наблюдалась во всём мире.

Но у них цифры реально не бьются друг с другом. Тут нужно смотреть. Мурашко заявляет, что система одна из лучших в мире. Здесь я не знаю, может быть, она и лучшая, но у них какие-то проблемы с взаимодействием между различными ведомствами, — добавила эксперт.

Тарабрина считает, что формально ведомства не фальсифицируют статистику, но могут интерпретировать показатели так, чтобы показать их в более выгодном для себя свете.

Вы же прекрасно понимаете, что нельзя говорить, что у нас избыточная смертность. Мы же должны быть впереди планеты всей, понятное дело. Моё личное мнение, что за показатели бились всегда. <...> Надо не «бить» врачей, надо разбираться. Надо делать выводы, кадры готовить. <...> А сейчас, я думаю, всё равно есть какие-то манипуляции со статистикой, — заключила она.

Британская Times накануне опубликовала материал, в котором говорится, что Россия входит в число стран, значительно занижающих уровень смертности от коронавируса. По данным журналистов, избыточная смертность (количество умерших по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году) в стране оказалась значительно выше как аналогичных показателей других стран, так и показателей смертности от коронавируса.

В ответ глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России «одна из лучших систем [информирования о смертности от COVID-19], построенная на основе очень быстрого доступа, фактически онлайн». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту публикацию, так как «неясно, что это за анализ».