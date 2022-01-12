«Цифры будут очень высокие»: Песков об «омикрон»-штамме в России

Уровень инфицирования «омикрон»-штаммом в России будет очень высокими, это специфика новой мутации коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что «никто не знает», потребуется ли новый локдаун в стране.

Цифры будут очень высокие, это специфика штамма «омикрон». Вместе с тем мы имеем предварительные данные о том, что протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности всё равно необходим, о чём сегодня и шла речь, — сказал Песков.

Он добавил, что единственное, в чём можно быть уверенным, так это в том, что если невакцинированные россияне привьются, или те, кто прививался больше полугода назад, поставят бустерную дозу вакцины, то они «сделают себе и своим близким добро на фоне этой надвигающейся войны».

Ранее замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что ожидать раcпространения штамма коронавируса «омикрон» в России следует в конце января — начале февраля. По его словам, эта вариация распространяется в разы быстрее, чем предыдущие штаммы, однако уже есть данные о меньшей летальности.