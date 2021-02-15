Цифровые рубли предложили хранить на телефонах

Во внедрении кошельков для цифровых рублей на смарт-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы национальной валюты заинтересованы отечественные сотовые операторы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Билайн» и «Мегафона».
Как рассказал изданию представитель «Билайн», компанию
И другие аспекты, связанные с созданием дополнительных сервисов со стороны операторов, а не просто обеспечение связи клиента с ЦБ или финансовыми посредниками, — приводят слова представителя компании «Известия».
В «Мегафоне», в свою очередь, отметили, что привязка кошелька к номеру абонента позволит лучше управлять цифровой валютой: благодаря смартфону, можно будет хранить, переводить денежные средства и расплачиваться ими. Цифровой рубль, считают в компании, получит быстрое распространение благодаря массовости услуг связи.
Как пояснили в крупнейших российских банках, хранение цифровых рублей в телефонах или смарт-часах станет удобным вариантом для пользователей. При этом проведение расчётов безопаснее оставить за кредитными организациями.
Эксперты полагают, что чем больше будет устройств с возможностью открытия цифровых кошельков, тем важнее станет централизация функции управления данными кошельками. Чтобы уменьшить риски, следует на законодательном уровне проработать привязку номера телефона к профилю гражданина в ЕБС и ЕСИА.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение операций с криптовалютами. Тем не менее существует ряд вопросов, которые перед принятием самого закона нужно уточнить. Об этом писал NEWS.ru.