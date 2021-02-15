Цифровые рубли предложили хранить на телефонах

https://static.news.ru/photo/ed2fa4d4-208a-11ea-a23e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Zongzhi/Xinhua/Global Look Press

Во внедрении кошельков для цифровых рублей на смарт-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы национальной валюты заинтересованы отечественные сотовые операторы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Билайн» и «Мегафона».

Как рассказал изданию представитель «Билайн», компанию интересует , в частности, ведение кошельков на смарт-устройствах и возможность совершать платёжные операции Р2Р без участия финансовых посредников, в том числе в оффлайн-режиме.

И другие аспекты, связанные с созданием дополнительных сервисов со стороны операторов, а не просто обеспечение связи клиента с ЦБ или финансовыми посредниками, — приводят слова представителя компании «Известия».

В «Мегафоне», в свою очередь, отметили, что привязка кошелька к номеру абонента позволит лучше управлять цифровой валютой: благодаря смартфону, можно будет хранить, переводить денежные средства и расплачиваться ими. Цифровой рубль, считают в компании, получит быстрое распространение благодаря массовости услуг связи.

Как пояснили в крупнейших российских банках, хранение цифровых рублей в телефонах или смарт-часах станет удобным вариантом для пользователей. При этом проведение расчётов безопаснее оставить за кредитными организациями.

Эксперты полагают, что чем больше будет устройств с возможностью открытия цифровых кошельков, тем важнее станет централизация функции управления данными кошельками. Чтобы уменьшить риски, следует на законодательном уровне проработать привязку номера телефона к профилю гражданина в ЕБС и ЕСИА.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение операций с криптовалютами. Тем не менее существует ряд вопросов, которые перед принятием самого закона нужно уточнить. Об этом писал NEWS.ru.