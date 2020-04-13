Цифровые пропуска для поездок на транспорте начали оформлять в Москве

https://static.news.ru/photo/e88ffe38-7d4b-11ea-91b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цифровые пропуска для поездок по Москве и области начали оформлять на портале мэра столицы. Пропуск требуется для передвижения пассажиров начиная с 15 апреля.

Разрешение необходимо оформить заранее, оно представляет собой четырёхзначный код. Пропуска не нужны тем, кто имеет при себе служебное удостоверение — госслужащего, военного, журналиста, представителя суда, сообщает «Москва 24».

Полученное на территории Москвы разрешение действует и по области. Проживающим в других регионах при посещении столицы также необходимо будет оформить пропуска.

Для поездок на работу, в больницы, в личных целях разрешения оформляются с 13 апреля. В первом случае оно будет действовать до 30 апреля и количество поездок по нему будет неограниченным. Медицинские пропуска будут действительны один день. Разрешения для поездок по личным делам также будут одноразовыми, но их можно будет оформлять не более двух раз в неделю.

При использовании личного автомобиля система запросит указать госномер, при оформлении разрешения на поездки общественным транспортом — вписать номер карты «Тройка» или «Стрелка».

Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобилистам Москвы рассказали, какое наказание грозит за отсутствие цифрового пропуска с 15 апреля. Во-первых, их ждёт штраф в размере пяти тысяч рублей, а во-вторых — эвакуация транспорта на спецстоянку.