«Цифровой сатанизм»: политолог раскритиковал таблетки Pfizer с микрочипами Политолог Михеев раскритиковал таблетки Pfizer с микрочипами

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Создание таблетки с микрочипом, которую представила американская компания Pfizer, можно назвать «цифровым сатанизмом», заявил политолог Сергей Михеев. По его словам, это нововведение является признаком тенденции к «оболваниванию» людей и сведения личности до животного уровня, пишет ИА SM-News.

Да, это — цифровой сатанизм... И эти люди говорят о ценностях? О свободе личности? Они говорят о свободе человека? На самом деле, они ведут мир к абсолютно животному состоянию, как ферма у Оруэлла. Писатель такой был английский. Там человек путем его оболванивания будет сведен на животный уровень, — возмутился Михеев.

По его словам, создание таких таблеток приведет к тому, что люди начнут думать только о гендерном самоопределении. При этом основным жизненным приоритетом станет поиск примитивных развлечений и пропитания, заверил Михеев. Политолог считает, что людей начнут контролировать при помощи ошейников, чипов или датчиков. Он также раскритиковал западные ценности и обвинил зарубежную компанию в том, что она хочет «всех поставить под тотальный технологический контроль».

Ранее учёные из американской фармацевтической компании Pfizer создали таблетку с микрочипом. Растворяясь, чип подаёт сигнал, что организм усвоил лекарство, объяснил гендиректор компании Альберт Бурла на форуме в Давосе.