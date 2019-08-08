https://static.news.ru/photo/72c92ff2-b9ac-11e9-bb49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Цифровые профили для водителей такси, доступные агрегаторам и пассажирам, предложили создать в Общественной палате (ОП). Таким образом, помимо марки и номера машины будет также предоставлена информация о «послужном списке» водителя в качестве участника дорожного движения.

С предложением выступила член ОП Елена Сутормина. Она обсудит необходимость создания цифровых профилей на Международном евразийском форуме «Такси» 8 августа. Затем предложение будет передано в Госдуму.

Нередки случаи, когда водители-мигранты передают машину товарищу «подзаработать», причём прав у этого человека может вовсе не оказаться, — цитирует Сутормину « Парламентская газета ».

Как ранее писал News.ru, «Яндекс.Такси» нашел партнёра по внедрению системы мониторинга усталости водителей. Сервис начнёт сотрудничать с компанией VisionLabs, занимающейся разработкой ПО и облачных сервисов для распознавания и анализа лиц.