Цифровая платформа для обучения таксистов появится в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании в столице цифровой платформы для обучения водителей такси. Платформа будет включать четыре образовательных блока, разделы будут содержать учебные материалы и тестовые задания, которые позволят оценить уровень изучаемой темы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первый образовательный блок платформы будет посвящён транспортному законодательству и особенностям дорожного движения. В него также войдёт информация о контроле технического состояния машины, режиме труда и отдыха, правилах поведения в случае ДТП и основы оказания первой медицинской помощи.

Второй блок будет содержать разделы о правилах работы с агрегаторами такси и правила общения водителя с пассажирами. Третий блок расскажет об истории и топонимике Москвы, он называется «Москвоведение». В четвёртом блоке будет представлен курс изучения русского языка. Он охватывает грамматику, фонетику, лексику и речевой этикет водителя.

Создание образовательной программы обойдётся столичному бюджету в 59,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что водители с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не смогут работать в такси или заниматься перевозками. Законопроект с такой инициативой в ноябре рассмотрит Госдума.