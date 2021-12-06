ЦИАН запретил сдавать квартиры «только славянам»

ЦИАН запретил выставлять на своей площадке объявления о сдаче жилья «только славянам». Как сказано на сайте сервиса, теперь пользователи не должны указывать этническую принадлежность или расу потенциальных арендаторов. Также нельзя будет указывать национальность, гражданство и вероисповедание людей, которым авторы объявлений планируют сдать свои квартиры.

Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание), — говорится в сообщении.

Правило будет введено на всей территории Российской Федерации с февраля будущего года. Если объявление сейчас опубликовано в неприемлемом виде, авторов просят его обновить до 1 февраля. После этого сервис оставляет за собой право редактировать подобные объявления.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков считает, что ЦИАН просто создаёт проблемы для собственных клиентов, так как квартиранты всё равно будут по телефону узнавать, что сдаётся «только славянам», и в конечном итоге уйдут туда, где их ждёт полная информация об арендодателе и условиях съёма жилья.

Я вас уверяю, будет та же самая проблема. Я не знаю, чем в компании руководствуются, но они ухудшили ситуацию для собственных пользователей, — сказал Барсуков «Газете.ru».

Ранее стало известно, что Госдума предлагает выделить на строительство жилья для детей-сирот в два раза больше средств. Сейчас под эти цели направляется ежегодно 10 млрд рублей.