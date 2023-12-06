«Чужой среди своих»: Симоньян назвала причастных к убийству Кивы Симоньян предположила, что Киву убили «свои»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что к убийству бывшего украинского нардепа Ильи Кивы причастны украинские исполнители. В своем Telegram-канале она написала, что такие, как он, «уничтожаются своими».

Киву убили... Свой среди чужих / чужой среди своих обычно уничтожается своими. Чужим просто нет до него дела, — пояснила Симоньян.

Ранее экс-нардеп Верховной рады, председатель парламента Союза народных республик Новороссия Олег Царев подтвердил убийство Кивы. По его словам, «ответственные» люди не комментируют произошедшее.

Несколько украинских СМИ заявили, что Кива был застрелен по заказу СБУ «в рамках спецоперации ведомства». Журналисты Reuters также указали на причастность спецслужб Украины. Официального подтверждения этому не было.

Окровавленное тело бывшего украинского депутата нашли в снегу сегодня, 6 декабря. Отмечается, что труп лежал на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево. По данным Telegram-каналов, у Кивы на голове рана от огнестрельного оружия.

После начала СВО Кива переехал в Москву. Позже он заявил, что намерен просить политубежище в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил Киву к 14 годам тюремного заключения с конфискацией имущества за госизмену.