«Чувствую себя прекрасно»: Николаев опроверг слухи об инфаркте Игорь Николаев опроверг слухи о госпитализации с подозрением на инфаркт

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Игорь Николаев

Российский певец Игорь Николаев в разговоре с «360» опроверг слухи о госпитализации с подозрением на инфаркт. По словам артиста, он находится в прекрасном состоянии. Певец также обвинил СМИ в создании подобных фейков. О госпитализации Николаева ранее сообщил Telegram-канал «112».

Чувствую себя прекрасно. А насчет новостей — так вы же, медиа, их сами и создаете! — сказал Николаев.

По данным Mash, скорую Николаеву вызвали еще 30 января в 05:00 в его загородный дом. Авторы публикации утверждают, что у артиста диагностирована нестабильная стенокардия. Сначала его доставили в красногорский госпиталь, а затем перевезли в Москву. По сведениям канала, Николаев находится в блоке интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.

10 января стало известно, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. По данным СМИ, COVID-тест показал отрицательный результат. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

После этого отец спортсмена Сергей Костомаров сообщил, что состояние фигуриста оценивается как стабильно нормальное. Он отметил, что пока о выписке из больницы речи идти не может. Роману Костомарову требуется подключение к ИВЛ в моменты, когда состояние здоровья ухудшается.