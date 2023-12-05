Чувства женщин решили защитить законом Даванков и группа депутатов готовят законопроект о защите чувств женщин

Фото: duma.gov

Владислав Даванков

Группа депутатов готовит законопроект о защите чувств женщин, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на пресс-подходе с журналистами в стенах здания нижней палаты. По его словам, которые приводятся на портале «Дума ТВ», документ создается по аналогии с законом об оскорблении чиновников. Причиной для такой инициативы стали ряд заявлений чиновников против женщин, не готовых рожать. Даванков отметил, что с подобными заявлениями выступают в основном мужчины, которые не знают, по каким причинам женщины идут на прерывание беременности.

Я считаю, что нам нужен закон об оскорблении чувств женщин. Мы вместе с коллегами этот закон разрабатываем. <...> У нас уже 11 регионов ввели ограничения на то, чтобы сделать аборт. Они очень разные. И я бы хотел обратиться к другим коллегам, губернаторам. Коллеги, пожалуйста, остановитесь, хватит, — заявил Даванков.

Он отметил, что санкция за нарушение по этой статье будет подразумевать штраф, максимальный размер которого составит 100 000 рублей. Политик заявил, что для повышения рождаемости в России следует повышать уровень качества жизни, а не отговаривать женщин от абортов или вводить налог на бездетность. Он предлагает выдавать молодым семьям сертификаты на погашение ипотеки и региональные льготы. При этом депутат признает, что такое решение будет недешевым для государственного бюджета.

Одни предлагают ввести налог на бездетность. Другие — платить по 30 тысяч врачам, которые отговорили женщину от аборта. Третьи говорят, что женщинам не нужно высшее образование. Доходит до того, что некоторые предлагают выкупать детей у всех, кто хочет прервать беременность. Этот парад креатива пора остановить. А вместе с ним — волну запретов абортов по всей стране. Сегодня призвал к этому всех депутатов и губернаторов, — сетует депутат в своем Telegram-канале.

До этого против налога на бездетность высказывалась коллега Даванкова по фракции «Новые люди» в Госдуме Ксения Горячева. В Telegram она предлагала подписчикам придумать мем для ситуации, когда копишь на рождение своего ребенка, но заставляют платить чужому.

Ранее демограф Алексей Ракша рассказал, что с 1988 года количество абортов, проведенных не по медицинским показаниям, сократилось в России в 14 раз. Он также обратил внимание, что, несмотря на снижение абортов, показатели рождаемости в стране не растут.