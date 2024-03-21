Чувашскую чиновницу предложили наказать за идею штрафовать родителей Экс-депутат Худяков: родители оставляют детей на бабушек не от хорошей жизни

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Ситуация, когда бабушки с дедушками присматривают за внуками, пока родители работают, является абсолютно нормальной, хотя происходит не от хорошей жизни, заявил в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков. По его словам, начальнику отдела по опеке и попечительству администрации Чебоксар Ларисе Ильиной стоит отдать часть своей зарплаты таким родителям. Ранее Ильина выступила с инициативой штрафовать семьи, в которых бабушки и дедушки сидят с внуками.

Я бы предложил этому чиновнику поделиться своей зарплатой с такими родителями. Ведь они оставляют детей с бабушками и дедушками не просто так. В наше трудное время родители работают днем и ночью <...>, чтобы прокормить семью, прокормить себя. У них нет возможности сидеть с детьми, — подчеркнул Худяков.

Он напомнил, что бабушки и дедушки из поколения в поколение помогали следить за внуками и растить их. По словам экс-депутата, дети под присмотром любящих родственников — это нормальная традиция.

Ранее демограф Алексей Ракша назвал «тупым решением» идею о запрете бабушкам и дедушкам воспитывать внуков и присматривать за ними. По словам эксперта, подобные инициативы ведут к снижению рождаемости, а их авторы заслуживают по меньшей мере выговора.