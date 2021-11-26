Чуприян рассказал о дальнейших планах работ на шахте «Листвяжная»

Врио главы МЧС Александр Чуприян прокомментировал в интервью RTVI ход работы на шахте «Листвяжная», где в результате взрывов метана погибли более 50 человек. Он рассказал о том, какие задачи стоят перед спасателями и как организована работа с родственниками погибших.

По словам Чуприяна, сейчас планируется работа на последующие часы и сутки. Спасатели ставят буровую установку, которая позволит попасть в выработку на глубину до 500 метров и снизить температуру и запустить туда азот или инертную пену. До этого отделения спасателей брали пробы и проводили работы по минимизации поступления воздуха в шахту.

Это делается для того, чтобы там не произошло больше взрывов. Если метана больше 20%, он уже не взрывается, — пояснил врио главы МЧС.

Он также рассказал, что за семьёй каждого погибшего шахтёра закреплены психологи, которые постоянно с ними общаются. Кроме того, с родственниками погибших встречались заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, губернатор области Сергей Цивилёв, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, а также сам врио главы МЧС.

Длительная беседа была. Всё разъяснялось, каждое действие. Все предельно откровенно и ясно, — заключил Чуприян.

Авария на шахте произошла 25 ноября в 05:00. На тот момент в забое находились 287 человек. В результате ЧП, по предварительным данным, погиб 51 человек: 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Ещё 64 пострадали. В области объявлен траур с 26 по 28 ноября.

По делу о ЧП задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.