Чумовой салат с копченым сыром-косичкой: настоящий отвал башки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с копченым сыром-косичкой, яйцами и морковью по-корейски — настоящий отвал башки. Сочетание вкусов — на высшем уровне, а готовится всего за пять минут. Как только вы попробуете этот чумовой салат, сразу запишете его в любимчики.

Ингредиенты:

морковь по-корейски — 150 г;

копченый сыр-косичка — 100 г;

яйца — 3 шт.;

кукуруза — 200 г;

майонез.

Способ приготовления:

Нарежьте мелким кубиком сыр и яйца. Смешайте в салатнице сыр, яйца, морковь по-корейски. Добавьте майонез, перемешайте. По желанию можете добавить сухарики.

Как видите, никаких сложностей и секретов. Все, что вам нужно, — дойти до магазина или заказать доставку, и через пять минут на вашем столе будет обалденный салат.

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