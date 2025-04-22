Салат с копченым сыром-косичкой, яйцами и морковью по-корейски — настоящий отвал башки. Сочетание вкусов — на высшем уровне, а готовится всего за пять минут. Как только вы попробуете этот чумовой салат, сразу запишете его в любимчики.
Ингредиенты:
- морковь по-корейски — 150 г;
- копченый сыр-косичка — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- кукуруза — 200 г;
- майонез.
Способ приготовления:
- Нарежьте мелким кубиком сыр и яйца.
- Смешайте в салатнице сыр, яйца, морковь по-корейски. Добавьте майонез, перемешайте.
- По желанию можете добавить сухарики.
Как видите, никаких сложностей и секретов. Все, что вам нужно, — дойти до магазина или заказать доставку, и через пять минут на вашем столе будет обалденный салат.
Ранее стало известно, как за 15 минут приготовить песочное печенье «Поцелуйчики».