Чума-2020: как COVID-19 изменил жизнь россиян за год

Ровно год назад, 2 марта 2020-го, в России был выявлен первый пациент, который привёз с собой коронавирус нового типа из Милана. C тех пор жители нашей страны пережили уже две волны пандемии и готовятся к третьей.

Эпидемия в России началась в середине марта, а первый пик пришёлся на первую половину мая. В городах открывались резервные госпитали, в больницах были оборудованы «красные зоны» для приёма и лечения заражённых. Так, больных с ОРВИ, прибывших в Москву из государств с неблагоприятной эпидситуацией, стал принимать новый больничный комплекс в Коммунарке. В конце марта его осмотрел президент России Владимир Путин.

Федеральные и местные власти приняли ограничительные меры для борьбы с COVID-19. В частности, в Москве был введён домашний режим самоизоляции для граждан всех возрастов без исключения — в итоге автотрассы, улицы, спортивные сооружения и торговые центры опустели. На фоне новостей о распространении коронавируса жители столицы стали сметать с полок магазинов крупы, муку, сахар и другие продукты.

Ограничения принесли свои плоды — число заражённых летом снизилось. Однако в сентябре последовала очередная волна пандемии, причём количество заболевших было ещё больше, чем в первую.

Для борьбы с COVID-19 отечественные специалисты создали три вакцины — «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В декабре 2020 года прививку получили учителя, врачи и соцработники, а в январе 2021-го началась массовая вакцинация россиян.

О том, как Россия пережила первый год пандемии, — в фотогалерее NEWS.ru.

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