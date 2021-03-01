Чума-2020: как COVID-19 изменил жизнь россиян за год

Ровно год назад, 2 марта 2020-го, в России был выявлен первый пациент, который привёз с собой коронавирус нового типа из Милана. C тех пор жители нашей страны пережили уже две волны пандемии и готовятся к третьей.
Эпидемия в России началась в середине марта, а первый пик пришёлся на первую половину мая. В городах открывались резервные госпитали, в больницах были оборудованы «красные зоны» для приёма и лечения заражённых. Так, больных с ОРВИ, прибывших в Москву из государств с неблагоприятной эпидситуацией, стал принимать новый больничный комплекс в Коммунарке. В конце марта его осмотрел президент России Владимир Путин.
Федеральные и местные власти приняли ограничительные меры для борьбы с COVID-19. В частности, в Москве был введён домашний режим самоизоляции для граждан всех возрастов без исключения — в итоге автотрассы, улицы, спортивные сооружения и торговые центры опустели. На фоне новостей о распространении коронавируса жители столицы стали сметать с полок магазинов крупы, муку, сахар и другие продукты.
Ограничения принесли свои плоды — число заражённых летом снизилось. Однако в сентябре последовала очередная волна пандемии, причём количество заболевших было ещё больше, чем в первую.
Для борьбы с COVID-19 отечественные специалисты создали три вакцины — «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В декабре 2020 года прививку получили учителя, врачи и соцработники, а в январе 2021-го началась массовая вакцинация россиян.
О том, как Россия пережила первый год пандемии, — в фотогалерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Парк «Зарядье»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Строительство медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Владимир Путин во время посещения многопрофильного медицинского центра «Новомосковский»
kremlin.ru
Дезинфекция улиц
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Корпус для пациентов с подозрением на COVID-19 в НИИ Склифосовского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Временный госпиталь для больных коронавирусом на ВДНХ
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мужчина тренируется на балконе своего дома во время пандемии коронавируса
EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артистка театра «Балет Москва» Александра Киршина тренируется во время самоизоляции на даче
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александр Авилов/АГН «Москва»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Удалённая работа во время режима самоизоляции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Временный госпиталь для больных коронавирусом в Ледовом дворце «Крылатское»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
sputnikvaccine.com
Сергей Лантюхов/NEWS.ru