«Чудовищная моральная деградация»: психиатр рассказал о стадиях лудомании Психиатр Шуров: одной из стадий лудомании является моральная деградация

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Лудомания, как алкоголизм, имеет стадийность, и одной из последних стадий является чудовищная моральная деградация человека, рассказал психиатр Василий Шуров в подкасте «Надо разобраться» от NEWS.ru. По его словам, зависимые люди могут начать собирать деньги на похороны родителей или рассказывать, что их подставили мошенники. При этом уже через пять минут они забывают, что обманули друзей и знакомых, добавил эксперт.

У лудомании есть стадийность, такая же как у алкоголизма. Человек, который делал первую ставку, не планировал стать лудоманом <...> У лудоманов чудовищная моральная деградация. Они могут собирать деньги на похороны мамы или рассказывать, как его подставили <...> А через пять минут они проигрывают деньги и забывают, что одолжили их у человека, — рассказал Шуров.

В самом начале азартные игры для человека — это просто приятное времяпрепровождение, он делает ставки и не переживает о деньгах, добавил эксперт. Дальше он начинает рассматривать этот способ как дополнительный или основной доход, не понимая, что казино и другие подобные механизмы созданы для того, чтобы люди оставляли там деньги.

Это очень тяжелая зависимость. Люди наносят чудовищный ущерб семьям. Например, лишают наследства, — добавил Шуров.

Ранее в Госдуме призвали закрыть все существующие в России букмекерские конторы. По словам депутата Николая Арефьева, подобные организации созданы для наживы на простых людях. Депутат также напомнил, что Госдума приняла закон, предусматривающий выделение букмекерскими организациями части своих доходов в пользу федеральных программ в сфере спорта. По его словам, эта инициатива является «фальшью, которая узаконивается».