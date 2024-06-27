Чудо-лепешка на сковороде из молока и яйца: 10 минут — сытный завтрак готов

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Лепешка из молока, яйца и сыра — настоящая палочка-выручалочка. Это блюдо прекрасно подойдет как для завтрака, так и для обеда или ужина. Готовится оно проще простого, но вкус поражает.

Возьмите стакан молока, 0,5 чайной ложки сахара, яйцо, 150–200 граммов твердого сыра, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, стакан муки, растительное масло и соль по вкусу.

Приготовьте жидкое тесто, по консистенции напоминающее сметану. Для этого разбейте в миске яйцо, добавьте соль, сахар и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и размешайте. Влейте молоко, снова перемешайте до однородности.

Натрите сыр на крупной терке, отправьте его в тесто и смешайте. Разогретую сковороду смажьте маслом, выложите на нее тесто и распределите по всей поверхности. Готовьте на минимальном огне под крышкой около восьми минут переворачивая. Блюдо готово!

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что на завтрак стоит съесть хотя бы кусок сыра или банан. Она также предупредила об опасности курения и употребления кофе с утра натощак — велик риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. По ее словам, кофе и сигареты натощак могут вызвать рефлюксную болезнь. Тогда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки будет регулярно забрасываться в пищевод.