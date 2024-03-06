«Чудес не бывает»: врач о восстановлении носа экс-жены Аршавина Казьминой Врач Плахотин: у Казьминой катастрофическая ситуация с носом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина навряд ли могла восстановить нос при помощи пластики, у нее катастрофическая ситуация, считает пластический хирург Владимир Пахотин. Комментируя ситуацию Пятому каналу, врач подчеркнул, что «чудес не бывает». По его словам, никто из медиков не взялся бы за такую работу.

Никто не возьмется за такой нос. Это невозможно. Чудес на свете не бывает, — пояснил специалист.

Врач отметил, что в таком случае восстановить нос просто невозможно. Он сравнил ситуацию Казьминой с историей певца Майкла Джексона, которому не смогли помочь медики после неудачной пластики носа. По словам Плахотина, для фотографий, сделанных после операции, мог использоваться фотошоп или грим. Он уточнил, что новый нос просто не на что «установить» и он в любом случае «отпадет».

До этого сообщалось, что Казьмина перенесла около шести операций. Родственники модели рассказали, что работа над новым носом длилась около полутора лет. При этом экс-жене Аршавина потребуется еще несколько коррекций.

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