«Чудак на букву м»: Дроздов отчитал друга за фейк о своей госпитализации Телеведущий Николай Дроздов заявил, что может поссориться с Мирошником из-за его заявлений про свое здоровье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученый-зоолог, ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов

Российский и советский телеведущий Николай Дроздов рассказал NEWS.ru, что может поссориться со своим «давним приятелем» — художником Константином Мирошником из-за фейковых заявлений последнего по поводу состояния здоровья журналиста. Биолог добавил, что его знакомый — «чудак на букву „м“ —пытается популярность наворочить».

Это мой давний приятель, художник такой [Константин Мирошник]. Но, кажется, становится мне каким-то врагом, поскольку все время пытается популярность наворочить: когда у меня было сломано семь ребер, он говорил, что восемь, что он едет мне помогать, дома будет за мной ухаживать...бредятина такая. Я с ним, наверно, поссорюсь скоро. Чудак с буквой «м». Художник он выдающийся. Я говорю: великим ты не станешь, так как слишком много заботишься о своей популярности, — подчеркнул Дроздов.

Вечером 29 марта Мирошник — заявил RT, что ученый вновь лег в больницу, чтобы пройти реабилитацию после травмы. Утром 30 марта Дроздов опроверг в беседе с NEWS.ru сообщения СМИ о госпитализации.

Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер 29 января. Зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался домой после работы в МГУ. Как сообщил Мирошник, из-за травмы телеведущего мучили сильные боли.

По словам дочери Дроздова Елены, телеведущий попал в реанимацию из-за того, что одно из сломанных ребер проткнуло ему легкое. Она отметила, что из-за повреждения в плевральную область попали жидкость и воздух, что усугубило ситуацию и сделало ее опасной для здоровья. Женщина добавила, что период восстановления продлится долго.

Ранее Дроздов рассказал NEWS.ru, что через три дня его ждет госпитализация. Он отметил, что планирует лечь в больницу для прохождения реабилитации после январского падения, в результате которого он сломал семь ребер.