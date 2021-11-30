Чубайс заявил о своей причастности ко всему плохому в России

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс считает, что всё плохое, что происходит со страной, происходит из-за него. По его словам, он чувствует свою причастность к тому, какой стала Россия, и поэтому по-особенному оценивает все её современные появления. Об этом он рассказал в интервью телеведущей Ксении Собчак, опубликованном на её YouTube-канале.

Отвечая на вопрос Собчак, в какой России он хотел бы жить — в сегодняшней или прошлого века, Чубайс подчеркнул, что чувствует свою причастность к тем событиям, которые сейчас происходят.

Всё плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Происходит не потому что я такой великий, а потому что я это так воспринимаю. Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали, — отметил Чубайс.

По его мнению, всё то хорошее, что есть сейчас в России, также связано с тем, что было сделано ранее. При этом он подчеркнул, что в разное время соотношение плохого и хорошего всегда было неодинаковое.

Ранее Чубайс заявил, что энергетический кризис, наблюдаемый как в Европе, так и по всему миру, возник по причине глобального энергоперехода. По его словам, в его причинах — ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном море, и недостатки в выработке электроэнергии. Однако он считает, что все эти причины не дают возможности сделать правильные выводы, а выводы, которые делаются, являются «идиотскими».