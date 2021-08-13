Чубайс решил оправдаться за реформы 90-х годов

Спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил реформы 90-х годов, в проведении которых принимал участие. Он решил оправдаться за них в Facebook.

Политик написал , что 35 лет назад группа молодых и нахальных экономистов собралась в лесах Карельского перешейка в студенческом лагере «Змеиная горка». Они пытались решить, как совершить переход от советской плановой экономики к рыночной.

Чубайс признал, что в ходе реформ было совершено множество ошибок. Многое не удалось предвидеть, поскольку реформаторы не всё понимали. Он добавил, что полноценной работы проведено не было, но тем не менее удалось построить рыночную экономику.

Ранее экс-глава «Роснано» назвал главный вызов человечеству. По словам Чубайса, из-за климатических изменений у человечества есть всего 10 лет, чтобы исправиться. Прогнозы становятся всё более мрачными, а последний выглядит совсем пугающим.