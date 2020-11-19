Чубайс рассказал о плюсах коронавируса

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Достоинством пандемии COVID-19 стала принудительная цифровизация, которая в значительной мере меняет российскую экономику, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Петербургского международного инновационного форума, который проходит в дистанционном режиме.

[Я благодарен пандемии] за принудительную цифровизацию, за принуждение к «цифре», — сказал он.

Чубайс отметил, что люди экономят много времени, общаясь и работая онлайн, так как теперь можно не ездить в командировки и на работу.

Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас, — добавил он.

Руководитель госкорпорации считает, что фармацевтическая промышленность России оказалась на «хорошем уровне» во время распространения коронавируса. Он считает, что это во многом заслуга госпрограммы «Фарма-2020», благодаря которой в отрасли появилось много частных компаний, передаёт РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анатолий Чубайс может покинуть пост главы «Роснано». Уточняется, что он якобы получил предложение «заняться Арктикой». Также стало известно, что Чубайс попросил президента РФ Владимира Путина разрешить ему уйти с занимаемого поста на заслуженный отдых. Сам глава «Роснано» посмеялся над этими слухами, писал NEWS.ru.