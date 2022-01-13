Чубайс: Путин увёл Россию с «тупого» пути развития

Обозначив целью достижение углеродной нейтральности к 2060 году, президент России Владимир Путин перевёл страну с пути глобального отставания на путь развития, такое мнение высказал специальный представитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума, передаёт РИА Новости. По его словам, это было сделано, несмотря на препятствование некоторых сил.

Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy. Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент РФ Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год, — сказал Чубайс.

Он добавил, что smart strategy подразумевает изменение энергетического сектора страны с максимальным использованием преимуществ. По мнению чиновника, выбрав стратегию отставания, через 20–30 лет Россия бы ощущала себя так же, как страна без Интернета.

В декабре 2017 года Владимир Путин назвал абсолютно реалистичным достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Он также подчеркнул, что у России имеются большие преимущества в климатической сфере: гидроэнергетика, атомная генерация и поглощающие способности российских лесов.