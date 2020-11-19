Чубайс предложил внести изменения в методички по COVID-19

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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил Министерству здравоохранения России включить точные тесты на свёртываемость крови в методические рекомендации по COVID-19.

Выступая на XIII Петербургском международном инновационном форуме, Чубайс указал, что одним из самых опасных проявлений коронавируса является синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС-синдром), развивающийся на фоне пневмонии. Мониторинг показателя свёртываемости крови и правильный подбор дозы антикоагулянтов может позволить купировать ДВС-синдром на ранних стадиях. Чубайс напомнил, что одна из портфельных компаний «Роснано» выпускает соответствующие тест-системы.

Сейчас очень правильно перейти к индивидуальным дозам антикоагулянтов на основе измерений. Тогда это позволит ещё существенно снизить уровень смертности. Мы работаем с Минздравом, я буквально вчера обсуждал это с министром [здравоохранения РФ Михаилом] Мурашко, сейчас горячая фаза подготовки методических рекомендаций, и я очень надеюсь, что у нас получится — и в методических рекомендациях по коронавирусу этот тоже будет учтён метод, который позволит спасти человеческие жизни, — цитирует главу «Роснано» РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Чубайс заявил, что «принудительную цифровизацию», которая меняет российскую экономику, можно назвать плюсом пандемии коронавирусной инфекции. Глава «Роснано» отметил, что люди экономят много времени, общаясь и работая онлайн.