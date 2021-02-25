Чубайс предложил провести реформу Налогового кодекса

https://static.news.ru/photo/8882d30a-7749-11eb-84ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выступил с предложением о реформировании Налогового кодекса и кредитного урегулирования.

По его мнению, необходимо разделить все предприятия, которые находятся на территории страны, по принципу экологичности. В особенности важно разработать специальную систему оценки, которая отнесёт тот или иной актив к «зелёной» или «не зелёной» сфере.

Также Чубайс считает, что нужно изменить систему оценки стоимости активов, которые должны исчезнуть после совершения энергоперехода. Предложенная спецпредставителем реформа пока не реализована ни в одной стране мира, передают «Ведомости».

Как писал NEWS.ru, ранее Чубайс заявлял, что России нужны новые реформы, которые касаются Налогового кодекса и системы кредитного регулирования. Это будет важным для формирования в стране «экологически ответственного бизнеса». Он считает, что на сегодня всё более подвержены рискам «не зелёные активы».