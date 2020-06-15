Чубайс назвал развитие нанотехнологий самым интересным делом в жизни

https://static.news.ru/photo/675b4d8e-af98-11ea-848e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которому 16 июня исполнилось 65 лет, рассказал, что самым интересным для него делом стало развитие нанотехнологий в России.

У меня в жизни было несколько проектов: приватизация, финансовая стабилизация, выборы Бориса Ельцина и реформа электроэнергетики, — отметил он.

Однако, по его словам, если рассуждать на эту тему не с позиции того, что необходимо стране, а с позиции того, что интересно ему самому, то это то, чем он занимается в настоящее время — миссия «Роснано».

Чубайс выступает в качестве одного из идеологов и руководителей экономических реформ в РФ 1990-х годов и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах. Он уточнил, что всегда предпочитал заниматься решением инженерно-экономических, а не политических задач, так как «терпеть не может политику» и всегда сознательно старался от неё уйти.

Этот вид деятельности мне лично не нравится. Я ведь инженер-экономист по образованию, и вот уже более 10 лет я решаю задачи, которые являются инженерно-экономическими. Мы создаём то, чего не было, — подчеркнул он.

По его словам, ему «не хочется тратить жизнь на драку», так как «надо строить». Чубайс отметил, что АО «Роснано» открыло уже 115 новых предприятий, практически каждое из которых производит то, что ранее страна производить не умела, а в некоторых случая не мог «и весь мир».

Говоря о совершённых ошибках, Чубайс сообщил, что нужно провести системную работу над ошибками, которые были совершены в 1990-е. При этом он подчеркнул, что в те годы была создана частная собственность в России, построена рыночная экономика, восстановлена российская государственность и достигнута победа над коммунистами. Всё это, считает он, «было и остаётся основой для всей жизни страны вот уже второе поколение», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Чубайс заявил, что сложившаяся ситуация в мировом ТЭК требует пересмотреть стратегии развития России. Таким образом он объяснил свои слова о «дохлой лошади» применительно к нефтегазовой отрасли страны, которые прозвучали в ходе его выступления на онлайн-дискуссии в рамках форума «Иннопром».