Чубайс дал ответ Собчак на признание в «любви»

https://static.news.ru/photo/91ab6bf0-3d3c-11eb-94cf-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как блогер Ксения Собчак зачитала в финале своего новостного шоу на YouTube рэп, посвящённый спецпредставителю президента по связям с международными организациями Анатолию Чубайсу, он не смог промолчать и прокомментировал слова журналистки о «сильных чувствах» к его персоне.

Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, — ответил Чубайс.

В треке «Чубайс бэби» Собчак обращается к печально известному реформатору и говорит о любви к «Толечке». По словам блогера, «у нас виноваты во всём Чубайс и Собчак», и она, отметив много общего со своим визави, в тексте песни предлагает создать настоящий «союз правых сил». Ксения также с восторгом напомнила о своих «слезах», когда Чубайс на дебатах «разнёс» Навального. Собчак предложила Чубайсу взять её как оберег, чтобы его никто не сглазил. Всем «гасившим» государственного деятеля она пообещала мстить.

Как сообщал NEWS.ru, сотрудники СК РФ не стали возбуждать уголовное дело по факту драки с участием съёмочной группы программы Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, захваченном отлучённым от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым).