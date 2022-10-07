«Сбагривают людей»: петербуржец рассказал об исправлениях в военном билете Не служивший петербуржец заявил, что ему «исправили» военный билет и мобилизовали

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Жителю Санкт-Петербурга, не имеющему военной подготовки и не служившему в армии, «нарисовали» в военном билете нужную специальность, после чего отправили в часть, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Издание разместило видеозапись, записанную петербуржцем в военной части.

32-летний житель Северной столицы получил повестку и отправился в военкомат Калининского района, откуда, впоследствии, как пишет Telegram-канал, его отправили в часть. Отмечается, что там стало известно об отсутствии у мужчины военной подготовки и о том, что он не проходил службу в армии и не годен для этого. Было принято решение его вернуть.

Однако в военкомат молодого человека вызвали снова и дали уже «исправленный» военный билет, в котором ему поменяли военную специальность и написали, что он якобы проходил военные сборы. Теперь петербуржец находится в другой военной части. По его словам, с ним еще по меньшей мере 30 мобилизованных с такими же вписанными в военный билет сборами и специальностями.

Мужчина записал на видео страницы своего военного билета, где ручкой зачеркнута старая специальность и вписана новая.

После того как меня первый раз не взяли, в военкомате зачеркнули вот эту хрень и нарисовали: стрелок. А здесь поставили, что я якобы в 2017 году проходил военные сборы, — сказал мужчина.

Уточняется, что о ситуации уже доложили командованию и оно пообещало разобраться. Мужчины намерены обратиться в прокуратуру.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что подмосковная полиция начала разносить повестки по ресторанам. По словам одной из посетительниц, клиентам заведения «Клешни и Хвосты» в Балашихе попытались вручить повестки без каких-либо печатей.