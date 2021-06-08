«Чтобы не было обидно»: школьники объяснили, зачем выдумали стрельбу

https://static.news.ru/photo/9620f512-c86d-11eb-a354-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростки из города Волжский Волгоградской области рассказали, зачем придумали человека, который якобы выстрелил в них возле школы. Об этом они рассказали силовикам, которые записали признание на видео, передаёт РИА Новости.

Они сообщили , что сначала один из них выстрелил в другого и сразу же перебинтовал ему руку. А потом он предложил выстрелить в него в ответ, чтобы «не было обидно».

Один из школьников рассказал, что они пошли в школу, где классный руководитель спросил, что случилось. В этот момент они «зачем-то решили наврать» и придумали историю «про неизвестного человека вообще».

Забоялись сказать, как есть, и наврали, — отметил другой мальчик.

Сейчас силовики проводят проверку по факту заведомо ложного вызова спецслужб.

Ранее СМИ сообщили, что возле школы в Волжском в Волгоградской области неизвестный мужчина обстрелял двух подростков. Как рассказали сами пострадавшие, стрелок был пьян. В результате оба мальчика 15 и 14 лет получили ранения. Одному пуля попала в ногу, другому в предплечье.

Позднее стало известно, что мальчики выдумали стрелка, а повреждения нанесли друг другу сами.