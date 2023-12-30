«Чтоб Европа подпрыгнула»: Сладков передумал насчет ответа за Белгород Военкор Сладков: РФ должна симметрично ответить на атаку ВСУ по Белгороду

Фото: МО РФ

Россия должна ответить на мощную атаку Вооруженных сил Украины по центру Белгорода так, чтобы «даже Европа подпрыгнула», написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Так он ответил на негативную реакцию некоторых пользователей на его мнение о том, что РФ не должна отвечать на атаки украинской армии ударами по гражданской инфраструктуре Украины.

Я вижу, многим не нравится то, что я не хочу, чтоб мы били по мирным кварталам украинских городов. Да, я этого не хочу. Но хочу ответ, чтоб даже Европа подпрыгнула. Это возможно. Цели есть, надо уничтожать, — написал Сладков.

Комментируя ранее массированный удар ВСУ по центральным районам Белгорода, Сладков выразил уверенность «в хладнокровии» военного руководства России. По его мнению, сейчас не время «для подзуживания и криков о мести». Он добавил, что не хочет, чтобы на Украине страдали мирные жители.

Согласно последней информации от МЧС, в результате атаки украинской армии по Белгороду днем 30 декабря погибли десять человек, среди которых один ребенок. Также известно о 45 пострадавших, четверо из них — несовершеннолетние. В ходе обстрелов повреждения получили некоторые постройки и автомобили.