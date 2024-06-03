«Что ж ты сдал назад?»: Канделаки о попытках Клуни оправдать свой фонд Канделаки обратилась к Клуни на блатном жаргоне после слов о журналистах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тина Канделаки

Телеведущая Тина Канделаки использовала фразу из песни певца Михаила Круга «Фраер» в обращении к голливудскому актеру Джорджу Клуни, который попытался оправдать свой фонд из-за нападок на российских журналистов. В своем Telegram-канале она поинтересовалась, почему артист «сдал назад». Более того, Канделаки заметила, что Клуни не принес извинений за громкие заявления своей организации.

Что ж ты, Клуни, сдал назад? Еще вчера актерский фонд собирал аресты российских журналистов за рубежом, а теперь выяснилось, что это оговорка. Похоже, кто-то просто не получил обещанный бюджет для очередной охоты на ведьм за госдеповский счет, пресс-релиз был опубликован раньше времени, — написала она.

Канделаки назвала Клуни изворотливым и предположила, что роль в фильме «Мартовские иды» про интриги во время президентских выборов пригодилась, чтобы оправдаться за произошедшее с его фондом.

Джордж Клуни ранее заявил, что его фонд не собирается преследовать российских журналистов. Он отметил, что сотрудница организации просто «оговорилась». Актер также напомнил, что является сыном журналиста, поэтому любые нападки в адрес работников СМИ невозможны.

«Фонд Клуни за справедливость» сообщил, что планирует добиться от Международного уголовного суда и стран Европейского союза арестов работающих за границей российских журналистов. Сотрудница организации Анна Нейстат заявила, что мера коснется тех сотрудников российских СМИ, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.