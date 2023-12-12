Что за скандал с украинскими грамотами в детсаду Хабаровска, кто уволился Заведующая детсадом Хабаровска уволилась из-за скандала с украинскими грамотами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заведующая детским садом и инструктор по физкультуре написали заявления на увольнение из-за инцидента, когда детям после соревнований выдали грамоты с символикой Украины, сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Что об этом известно, как отреагировали в Госдуме?

Что известно о скандале с украинскими грамотами

В декабре в детском саду № 137 прошли соревнования по пионерболу, в которых приняли участие воспитанники нескольких дошкольных учреждений, представители каждого из которых готовили грамоты для своих детей самостоятельно.

Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования. Позднее было замечено, что на них присутствует символика Украины. В итоге бланки были изъяты, правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

В ходе следствия со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведут беседы и экзамены, в результате которых будет установлен уровень знания российской символики.

Как отреагировали на инцидент в мэрии и Госдуме

Глава Хабаровска Сергей Кравчук считает, что в ходе инцидента дети «невольно стали объектами информационного давления».

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — сказал он.

Мэр Хабаровска также намерен в качестве профилактики провести дополнительные мероприятия в городе по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров предположил, что инцидент с выдачей грамот с украинской символикой мог произойти из-за неосторожности руководства детского сада. При этом парламентарий допускает наличие заговора в произошедшей ситуации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Надо разобраться в ситуации. Я думаю, что правоохранительная система разберется, почему не используется надлежащая символика в грамотах. Возможно, что это и заговор, да. Возможно, что это просто головотяпство», — сказал он Инфо24.

Какие еще были скандалы с украинской символикой

В феврале 2023 года в Российском университете дружбы народов вывесили рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества украинские флаги. Как объяснили студенты, знамена появились в рамках выставки землячеств, где была атрибутика различных стран.

Тогда ситуация привлекла большое внимание общественности, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что украинские флаги являются символом режима, который поддерживает националистов.

«В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию», — уточнил он.

В сентябре 2022 года в Чите в детском саду детям выдали грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе. Об инциденте рассказал один из родителей воспитанников учреждения.

«Был конкурс утром 30 августа: „Мистер и мисс лето — 2022“, детей попросили одеть красиво. Вечером нам выдали грамоты, а там посредине герб Украины, его прямо отчетливо видно», — сообщил он.

По словам родителя, после того как руководству сада пожаловались на наличие украинской символики на грамотах, все бланки были изъяты. Однако представитель учреждения в разговоре с NEWS.ru опроверг эту информацию и назвал ерундой слухи об инциденте.

«Что? О чем вы говорите? Что вы говорите ерунду какую-то? Какой герб [Украины]? Что вы ерундой маетесь? Я с вами даже разговаривать не буду про это. О чем вы говорите?» — заявили в администрации детского сада.

Читайте также:

«Это кощунство»: в Выборге выступили против съемок фильма о Евромайдане

Путин заявил, что у Украины нет будущего

Медведев отверг идею семейной конституции