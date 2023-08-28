Что за скандал с нехваткой скорых и увольнением медиков в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники скорой помощи в Новосибирске заявили о массовом увольнении коллег и острой нехватке бригад для оказания экстренной помощи горожанам, из-за чего пациенты ждут медиков по 12 часов, сообщает местный портал ngs.ru. Какие известны подробности?

Почему увольняются врачи скорой в Новосибирске

По словам медработников, ситуация в скорой помощи Новосибирска начала ухудшаться после отмены «ковидных» выплат, из-за чего заработная плата опустилась до уровня прожиточного минимума — 16 054 рублей. Врачи и фельдшеры утверждают, что работают на полторы ставки, но не успевают оказывать помощь пациентам, говорится в сообщении СМИ.

«Сейчас по городу у нас 60–70 бригад. Представляете наше состояние? Должно быть 160 бригад, чтобы нормально людям помогать, а у нас 70!» — рассказал работник скорой.

По данным источника, из-за нехватки медсестер и фельдшеров реанимационные бригады работают по два человека, хотя положено по трое. Отсутствие фельдшеров сказалось на увеличении количества домашних родов и смертей, утверждают врачи. Медработники считают, что ситуация со временем только ухудшится, поскольку врачи продолжают увольняться. При этом они уверены, что о проблемах в регионе никому не известно из-за того, что официальные отчеты не отображают реальную ситуацию.

«Со временем доезда ясно, как поступают: они указывают время от передачи вызова диспетчером к бригаде, не от времени, когда человек позвонил. То есть он может прождать и три, и четыре часа, а время доезда будет укладываться в 20 минут», — цитирует издание сотрудника скорой.

Почему в Новосибирске увольняются диспетчеры скорой

В августе в Новосибирске начали применять новую программу «Координационно-диспетчерская система единого диспетчерского центра» (КИС ЕДЦ). По словам медработников, после этого появилась проблема, связанная с тем, что вызов может не появляться в системе после ввода. Чтобы не нести ответственность за пропущенное обращение пациента, диспетчеры увольняются — так на условиях анонимности говорят сами медики.

«Два года пытались ее не применять, но за нее очень много денег заплатили. У нас народ понял, что при работе на такой системе можно просто сесть в колонию. Рисковать своей жизнью и жизнью людей сотрудники приема вызовов на 03 были не готовы, встали и ушли. Да, все», — сказал собеседник портала ngs.ru.

Сотрудники скорой считают, что в ближайшее время в регионе часть подстанций объединят и сократят. Это может привести к появлению нехватки бригад в приближающийся сезон ОРВИ.

Как на скандал со скорой отреагировали власти Новосибирска

В Минздраве Новосибирской области заявили, что информация о массовом увольнении врачей скорой помощи не соответствует действительности. Также в ведомстве указали, что зарплата медработников сохраняется на уровне не ниже средней по региону: фельдшер получает 56 764 рубля в месяц, врач скорой помощи — 104 272 рубля, анестезиолог-реаниматолог — 114 746 рублей.

Согласно официальным данным, в городе дежурит по 90 бригад. В региональном Минздраве также опровергли информацию об увеличении числа домашних родов и смертей.

Прокуратура в Новосибирске организовала проверку информации СМИ о массовом увольнении сотрудников городской скорой медицинской помощи и острой нехватке бригад. При наличии оснований будут приняты меры.

«Прокуратурой Новосибирской области организована проверка по информации в СМИ об увольнении сотрудников скорой медицинской помощи. Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи», — сообщили в правоохранительных органах.

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