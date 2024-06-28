Что за новые ежемесячные выплаты будут получать бойцы СВО: когда и сколько

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО. В каком размере и когда начнут переводить отчисления?

Кому и в каком размере положены выплаты

Владимир Путин установил ежемесячную компенсацию, равную пенсии по выслуге лет, военнослужащим по контракту — участникам спецоперации, которые ранее не получали выплаты в связи с действующим положением закона о пенсионном обеспечении, приостанавливающим выплату пенсий таким лицам при поступлении на военную службу.

Из указа следует, что компенсация будет выплачиваться в том числе военнослужащим, выведенным из состава воинских частей, направленным в командировки или находящимся в отпуске. Средства будут начислены и тем, кто находится на лечении в стационарных условиях или признан временно не годным к службе, однако этой категории людей выплаты будут доступны в течение одного месяца.

«Постановляю: установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в специальной военной операции, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, <...> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии, с учетом увеличения (индексации) размера пенсии после приостановления ее выплаты», — говорится в документе.

Теперь участвующим в СВО пенсионерам будут выплачивать ежемесячную компенсацию в виде 100% пенсии за выслугу лет. Указ начнет действовать с 1 июля.

Президент также поручил правительству в течение двух месяцев определить порядок осуществления этих выплат и обеспечить их финансирование.

Когда будут проиндексированы военные пенсии

Пенсии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов с 1 октября 2024 года будут проиндексированы на 5,1%, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Законопроект о повышении пенсий военным был принят в середине ноября 2023 года. Тогда предполагалось, что выплаты бывшим сотрудникам Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС и ФСБ будут увеличены на 4,5%, однако позднее размер индексации пенсий военным пенсионерам был пересмотрен в связи с уточненным прогнозом по инфляции в 2024 году.

«Ранее мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий. То есть пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции», — отметил Силуанов.

Военную пенсию могут получать и родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца.

Также в конце мая президент подписал закон, позволяющий семьям погибших участников СВО получать две пенсии. Теперь на предоставление выплат по потере кормильца имеют право супруги погибших в спецоперации солдат, не вступившие в повторный брак и ухаживающие за детьми младше 23 лет.

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