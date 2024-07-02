«Что за дикий подход?»: Собчак высказалась о возможности запрета абортов Собчак раскритиковала инициативу о праве нерожденного плода на охрану здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала инициативу о наделении правом на охрану здоровья нерожденного плода, который могут внести в Госдуму. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она отметила, что единственным, кто должен решать, вынашивать ребенка или нет, является сама женщина.

У меня, конечно, к депутатам тоже есть вопросы. Что значит, «не оправдывать аборты, как государство»? Пусть «государство» тогда и вынашивает, ходит с токсикозом, рожает. Что за какой-то дикий подход? Только женщина должна решать: хочет она или нет становиться матерью, хочет ли так серьезно и безвозвратно менять свою жизнь и когда это делать, — написала она.

Как указала Собчак, социологи давно доказали, что уровень рождаемости повышают не запретами, а спокойной и сытой жизнью «без войн и потрясений».

И другого способа нет, — заключила она.

Депутат Госдумы Николай Николаев ранее заявил, что поправки в законодательство об охране здоровья нерожденного плода не будут фактическим запретом абортов. По его словам, изменения документально подтвердят приверженность государства традиционным ценностям.

Законопроект обсуждается с осени прошлого года и уже находится на финальной стадии. Николаев отметил, что документ внесут в Госдуму в ближайшее время, когда свои подписи под ним поставят все соавторы. По его словам, речи о запрете абортов в инициативе не идет.