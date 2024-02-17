Что за актер Никита Кукушкин, которого в России признали иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Кукушкин

Минюст РФ 16 февраля внес актера Никиту Кукушкина в список иностранных агентов. В чем причина, что известно об артисте?

Также вчера иноагентами в РФ были признаны бизнесмен Олег Тиньков, куратор и журналист Анна Наринская, директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, философ и профессор РАН Юлия Синеокая.

Все они проживают за пределами России.

Чем известен Кукушкин

Никита Кукушкин родился 14 ноября 1990 года в Москве. В 2012 году окончил Школу-студию МХАТ и стал членом труппы «Гоголь-Центра».

В кино он дебютировал в 2013 году в фильме «Околофутбола». Также Кукушкин снимался в проектах «Метод», «Бабочки», «Вера», «Магнетизм», «Квартет», «Притяжение», «Хождение по мукам», «Мирная жизнь», «Алиса», «Колл-центр», «Закон и беспорядок», «Карамора», «Оливье и роботы» и других.

С 2016 года артист женат на актрисе Анне Назаровой. У пары есть дочь София.

Почему Кукушкина признали иноагентом

Министерство юстиции России сообщило, что Никита Кукушкин распространял недостоверную информацию о решениях и проводимой политике органов власти РФ.

Также он, по данным министерства, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранного агента.

Почему Кукушкин уехал из России

В октябре 2022 года Никита Кукушкин уехал из России в Грузию. Тогда его заметили в аэропорту Тбилиси. Позже он с женой и дочкой обосновался в Берлине.

В январе 2023 года актер в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что принял окончательное решение уехать из России после того, как получил повестку из военкомата.

Кукушкин подчеркнул, что не хотел рисковать, поэтому решил эмигрировать. Он не понимал, по какой причине должен «убивать людей».

Также Кукушкин заявил, что несет ответственность за супругу и дочь. По его словам, он уехал, чтобы «помочь своей родине».

Чем болеет мама Кукушкина

Никита Кукушкин оставил в России маму, у которой болезнь Альцгеймера. Артист признавался, что на протяжении долгого времени не мог смириться с диагнозом матери. Его злило и задевало, когда женщина ночью ходила по ночам или путала их с братом.

Когда актер жил в РФ, то навещал родительницу раз в неделю. С кем она осталась после отъезда Кукушкина — неизвестно.

При этом звезда «Метода» отмечал, что постоянно думает о маме и не исключает возможности возвращения в Россию.

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