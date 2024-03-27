«Что взять с маргинала»: офицер ФСБ оценил состояние ЧОПов в России Генерал-майор ФСБ Михайлов: ЧОП стал формой зарабатывания денег для руководства

В частных охранных организациях, как правило, работают люди с низкими зарплатами и соответствующей квалификацией, заявил NEWS.ru ветеран ФСБ и руководитель центрального исполкома объединения «Офицеры России» Александр Михайлов. По его мнению, ни одно из нападений на школы не было предотвращено сотрудником частной охраны.

Сотрудники частной охраны, как правило, получают невысокую зарплату и не имеют права на ношение [огнестрельного] оружия. Вся охрана осуществляется по принципу «кто дешевле предложит свои услуги, тот и получает [подряд]». А что можно взять с нищего маргинала? — заявил Михайлов.

Он отметил, что многие частные охранные предприятия в РФ существуют для того, чтобы получить госзаказ. Тендеры же часто выигрывают не те организации, у сотрудников которой хорошая квалификация.

А что делать, когда ты выиграл тендер, где один пост стоит 20 тысяч в месяц? Кого можно взять на такую ставку? <…> Вся система построена таким образом, что ЧОП стал формой зарабатывания денег его руководства, а все остальное никого не волнует. Надо все пересматривать, но, к сожалению, у нас на этом кормится огромное количество людей, — добавил Михайлов.

По его словам, для работы с огнестрельным оружием надо заплатить за лицензию и обучение сотрудников, а также иметь оружейную комнату. Но это, как полагает Михайлов, нужно далеко не всем, поэтому у охранников на посту «как правило резиновая палка, свисток, фонарь и в лучшем случае — электрошокер».

После теракта в «Крокус Сити Холле» депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что по закону частные организации, охраняющие объекты массового пребывания людей, должны иметь служебное оружие. Однако они не обязаны выставлять вооруженные посты. В связи с этим он выступил с инициативой изменить закон и возложить на частную охрану обязанность обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности.

Эту инициативу в беседе с NEWS.ru раскритиковал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, сейчас многие частные охранные организации в РФ представляют собой слабо оснащенных вахтеров.