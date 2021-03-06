Что выгоднее: свой автомобиль, такси или каршеринг

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Все плюсы трёх вариантов передвижения по городу и за его пределы поречислили автомобильные эксперты. Они считают, что у каждого вида — всего авто, каршеринга и такси — есть как плюсы, так и минусы.

Например, при покупке своей машины приходится платить лишние деньги за кредит, если она не куплена на собственные средства. Она требует средства на обслуживание, а также нужно тратить время на ТО и поломки и постоянно искать, где припарковаться.

Зато у такого автомобиля есть один главный плюс: он всегда в вашем распоряжении, на нём можно ездить по городу, на дачу и в путешествия в любое время суток, пишет издание Car.ru.

Главный аргумент в пользу каршеринга — обслуживание вдвое дешевле, чем у собственной машины. Активные пользователи тратят на арендованные авто в год не более 50 тысяч рублей. Однако, на нём нельзя уезжать из города, а также в нужную минуту автомобиля может просто не оказаться рядом.

Среди преимуществ такси — возможность во время поездок заниматься своими делами, быстрая подача, не нужно заботиться об обслуживании вообще. Однако, такси стоит дороже в сравнении с каршерингом.

В Госдуме рассмотрят предложение помечать и дополнительно диагностировать выставленные на продажу автомобили, которые ранее эксплуатировались в каршеринге. Об этом NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.