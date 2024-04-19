«Что-то страшное»: родители Юли Савичевой оказались в затопленном Кургане Юлия Савичева рассказала о живущих в затопленном Кургане родителях

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева адресовала слова поддержки жителям страдающего от паводка Кургана. Девушка написала в своем Telegram-канале, что в регионе живут ее родители.

Знаю, что в Кургане и области сейчас наводнение, которого не было лет 20. Что-то страшное происходит. Хочу поддержать всех, кто вынужден выселяться из домов. Надеюсь, что никто не пострадает, и желаю вам этого, — написала артистка.

Певица призналась, что ее родители разделяют все тяготы природного катаклизма с другими горожанами. Савичева добавила, что она первой узнает от них обо всех новостях из подтопленного региона.

Ранее сообщалось о том, что в Курганской области в административном центре и еще семи округах закрыли дороги в связи с паводком. Речь идет о Куртамышском, Целинном, Шатровском, Притобольном, Кетовском, Белозерском и Мокроусовском округах.

В пресс-службе губернатора рассказали, что более 15 тысяч жителей Курганской области эвакуированы из-за паводка. Там добавили, что 759 из них находятся в пунктах временного размещения, в районных больницах размещены 163 маломобильных жителя, большинство граждан остановились у родственников.