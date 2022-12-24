«Что-то из ряда вон»: как меняется число дел о госизмене Правозащитники оценили масштабы задержаний потенциальных шпионов и диверсантов

Фото: shutterstock

На днях ФСБ отчиталась о задержаниях в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области пятерых человек, которых заподозрили в госизмене и шпионаже, ещё одного объявили в розыск. Они, по версии силовиков, оказывали содействие Службе безопасности Украины (СБУ). Всего с начала года произошло больше 20 задержаний предположительных «изменников Родины» и 10 приговоров по статье 275 УК. При этом трендом стала передача расследования дел регионам. Об этом NEWS.ru рассказали в правозащитном проекте «Первый отдел».

По состоянию на декабрь известно о 10 приговорах по делам о госизмене за 2022 год, рассказал руководитель «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек. Максимальный срок получил журналист Иван Сафронов — 22 года лишения свободы по двум вменяемым эпизодам. Минимальный срок получил физик Александр Луканин — 7,5 года.

По сравнению с другими годами последнего десятилетия больше приговоров по этой статье выносилось в 2021-м и 2016-м (тогда выносилось по 14 вердиктов), а также в 2014-м (15).

Фото: NEWS.ru

Всего, как рассказал NEWS.ru Дмитрий Заир-Бек, за 2022 год по подозрению в госизмене задержан как минимум 21 человек, уточнив, что в эту статистику не включены фигуранты последнего пресс-релиза ФСБ, потому что пока неизвестно, «что и кому вменяется». Но если механически приплюсовать их, получится 26 задержанных за год.

Один из задержанных в 2022-м стал фигурантом дела о госизмене за оказание помощи иностранным государствам в деятельности, направленной против безопасности России, два — за переход на сторону противника. Одному из обвиняемых, Глебу Вердияну, вменяется ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК — вероятно, предполагает правозащитник, ему тоже инкриминируют приготовление к переходу на сторону противника.

Самая значительная профессиональная группа среди обвиняемых в госизмене — учёные, в первую очередь физики. Впервые дело о госизмене расследуется не в ФСБ — дело политика Владимира Кара-Мурзы возбуждено и расследуется СК. В этом году также прекращено дело о госизмене учёного Валерия Митько. Доктор наук скончался, и его родственники приняли решение о прекращении дела за смертью обвиняемого. Из открытых источников неизвестно, прекращено ли дело другого погибшего, обвиняемого в госизмене, — учёного из Новосибирска Дмитрия Колкера, — прокомментировал Дмитрий Заир-Бек.

По его словам, в 2022 году «явно прослеживается тренд: многие дела о государственной измене, в том числе по новым формам этого преступления, переданы на откуп регионам». Ими занимаются управления ФСБ в российских субъектах.

Это новшество может свидетельствовать о том, что объективные возможности федерального центра исчерпаны и у них госизменников в производстве уже под завязку. Если брать в расчёт, что они публично отчитываются о каждом втором возбуждённом уголовном деле, тогда число 21 — известные нам возбуждённые дела о госизмене — можно умножать на два, — предположил правозащитник.

Фото: NEWS.ru

Дмитрий Заир-Бек подчеркнул, что в декабре органам безопасности предстоит закрывать ежегодную отчётность, поэтому «последний месяц года, как правило, богат и на так называемые реализации — на приговоры по такого рода делам».

Говоря о недавней новости ФСБ о задержании представителей «агентурной сети СБУ» в трёх разных регионах России, правозащитник обратил внимание на то, что для спецслужб «нетипично отчитываться сразу о таком количестве задержаний».

Это что-то из ряда вон — так, в прошлом месяце пресс-релизов было сильно меньше, и практически каждый раз они сообщали про отдельных изменников, — говорит Заир-Бек.

По версии спецслужбы, в Прикамье сотрудники госбезопасности раскрыли «агентурную группу СБУ из числа граждан России: Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева». Они якобы занимались подготовкой и проведением терактов и диверсий в РФ.

Организатором этой группы спецслужба называет Стрелкова, которого она причисляет к участникам неонацистской группировки NS/WP (организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена). В 2019 году он, «уклоняясь от уголовной ответственности за совершённые ранее преступления экстремистской направленности, выехал на Украину, где был завербован СБУ», а затем, «используя свой круг общения в российских националистических ячейках, привлёк Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы».

Фото: СБУ

По словам Дмитрия Заир-Бека, Дмитрий Стрелков «давно на прицеле у региональных силовиков». В 2019 году он был приговорен к семи годам лишения свободы по трём составам: ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и п. «в» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой).

Главный из них — организация экстремистского сообщества PNZS, известного в СМИ как «Пермская нацистская группа». Сообществом силовики посчитали чат в Telegram, как и в делах «Нового величия». Показания выбивали под пытками, об этом тоже писали в медиа. Стрелкова объявили в розыск ещё в 2019 году, с тех пор о нём ничего не известно, — отметил Заир-Бек.

В Еврейской автономной области силовики задержали 35-летнего жителя Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении госизмены в пользу Украины. Он, по версии следствия, собирал и передавал засекреченную информацию «о критически важных объектах инфраструктуры».

Учёный-геодезист Валерий Качин из Биробиджана, вероятнее всего, задержан несколько месяцев назад. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве, под арестом до 12 марта 2023 года. О нем стало известно вовсе не сегодня, а 7 декабря, когда на сайте Мосгорсуда появилась соответствующая карточка дела о судебном заседании по ходатайству следствия о продлении меры пресечения, — пояснил Заир-Бек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области силовики задержали жителя Волгоградской области Евгения Никифорова. Он, как заявляют в ФСБ, собирался воевать на Украине против ВС РФ.

Также в Ростовской области был выявлен гражданин РФ и Украины Владислав Понамарёв, которого, по версии ФСБ, привлекла к сотрудничеству СБУ. Спецслужбе соседнего государства он передал данные о дислокации российских военных и сведения о передвижениях армейской техники. В результате по переданным координатам подразделения ВСУ нанесли ракетный удар из артиллерийского комплекса HIMARS, заявляли в ФСБ.