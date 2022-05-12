Что такое VPN и почему он сейчас так популярен Как установить и пользоваться сервисом

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Ещё несколько лет назад многие пользователи интернета особо и не слышали о том, что такое VPN. За последние пару лет сотрудники организаций массово переходили на дистанционную работу, а работодатели обеспечили им VPN для того, чтобы безопасно использовать корпоративные сервисы. А после начала российской спецоперации на Украине многие граждане РФ лишились доступа к различным сайтам, в том числе соцсетям, в условиях ограничений Роскомнадзора. С целью обойти блокировки люди активно стали использовать VPN-сервис. Рассказываем простыми словами о VPN — что это, для чего создан, как установить, как пользоваться сервисом.

VPN — что это за технология? Просто о сложном

VPN-сервис обеспечивает защиту процессов обмена информацией в Сети. По сути, эта сеть соединяет несколько устройств, туннелирует их трафик отдельно от другой сети. Технология VPN позволяет анонимно и безопасно работать в интернете и в других сетях.

Чтобы лучше понять, что такое VPN и как работает технология, разберём более подробно, что означает каждый термин в аббревиатуре:

Виртуальная (Virtual). Это отдельная прослойка над другой сетью, которую создали программным способом. Она неосязаемая, то есть не имеет значения, по каким именно каналам связи она проложена. При передаче используется туннелирование данных — процесс, при котором целый пакет помещается внутрь другого пакета и отправляется по Сети. Перехватить данные из такого VPN-туннеля извне нельзя.

Частная (Private). Внутренняя обособленная сеть, только для доверенных устройств.

Сеть (Network). Подключение двух устройств — клиента и VPN-сервера, образующих единую сеть.

Нужно минимум два устройства, чтобы создать VPN-подключение для компьютера или другого гаджета. Это сервер (место расположения основного ПО) и устройство пользователя, через которое идёт подключение к серверу.

VPN — что это такое Сергей Булкин/NEWS.ru

От сервера к пользователю и обратно происходит перемещение зашифрованной информации с помощью VPN-туннеля, а криптографическое шифрование данных производится на самом устройстве, поэтому данные пользователя надёжно защищены.

Нужен ли VPN, если не пользоваться запрещёнными ресурсами

Каждый пользователь выбирает сам, нужен ли ему работающий бесплатный VPN либо платный, нужен ли он вообще. Назовём несколько причин, для чего стоит использовать этот сервис:

Доступ к сайтам, которые отключены в РФ.

Безопасность в публичных сетях.

Безопасность в домашней сети.

Защита от киберугроз.

Анонимность.

Блокировка сайтов или приложений — это не всегда действия государства. Некоторые сервисы блокируются для россиян иностранными правообладателями, а иногда блокировка идёт от интернет-провайдера в силу определённых причин. Государство блокирует ресурсы, которые запрещены Роскомнадзором.

Стоит знать, что блокировке одного ресурса может сопутствовать ограничение доступа к некоторым другим сайтам, которые работают на легальной основе. Такие ошибки могут заметить не все обычные посетители Сети. Но порой блокируются достаточно крупные и популярные ресурсы. Тогда ничего не остаётся, кроме как включить VPN.

Что такое VPN Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует миф, что подобное шифрование нужно только крупным корпорациям для защиты данных, а также преступникам, покупающим запрещённые товары в интернете. Но это действительно миф. Есть много легальных целей использования VPN для простого пользователя:

Для защиты от недобросовестной деятельности провайдеров. Если вы используете VPN, ваш провайдер не знает, какие ресурсы вы посещали.

Для предотвращения хакерских атак. Пользователи, у которых идёт подключение вместе с вами в одну сеть, могут перехватывать ваш трафик, перенаправить вас на фальшивый ресурс, запустить вирус на ваш ПК или гаджет.

Для введения запрета на то, чтобы сайты собирали данные о ваших интересах. Тот случай, когда VPN используется вами для защиты собственных предпочтений. Система не сможет анализировать ваши запросы и выдавать навязчивую контекстную рекламу.

Также есть мифы о том, что VPN небезопасен, что бесплатный сервер VPN может распространять данные пользователя. Чтобы применение VPN было надёжным, нужно выбрать надёжного поставщика услуг. У многих приложений есть демоверсии, чтобы пользователь мог определить для себя, насколько ему комфортно использовать эту частную сеть.

Как выбрать и включить VPN

Перед тем как выбрать VPN для компьютера или телефона, нужно узнать, какие VPN работают в России, можно изучить отзывы, почитать документацию. Важный момент — нужно выбирать сервис без сбора статистики использования VPN.

Показателем надёжности будет также то, что провайдер не будет просить заполнить ваши личные данные при регистрации. Заранее ответим на популярный вопрос — почему не работает VPN? Одна из причин — подключение совершается через ненадёжный VPN-протокол.

Как включить VPN shutterstock.com

Ещё два-три года назад можно было использовать VPN только платно. Пользователь выбирал компанию, там настраивали VPN-соединение и ежемесячно брали абонентскую плату. Сейчас можно использовать бесплатные VPN-сервисы. Они просты в использовании, а само VPN-соединение можно включать и выключать одним кликом.

Но все сервисы разные. На то, будет ли удобно работать с конкретным VPN, влияет несколько факторов:

Простое подключение, понятный интерфейс.

Не каждый пользователь сможет разобраться с техническими подоплёками, настроить незнакомые IP, шлюзы, элементы. Совсем другое дело, когда нужно лишь кликнуть «ВКЛ» — и можно пользоваться.

Скорость.

Если загрузку страниц нужно ждать по минуте или даже больше — это трата времени и нервов. Узнайте заранее скорость VPN-сервиса, она должна вас устраивать.

Безопасное использование.

Один из главных факторов, но не нужно его переоценивать. Чтобы обойти блокировки и защититься от хакерских атак, достаточно использовать простой VPN-сервис. Использование дорогих, с повышенной надёжностью сервисов оправданно лишь в редких экстренных ситуациях.

Стоимость.

Чем сервис дороже, тем он более качественный. Но и это лучше проверить заранее, хотя бы при помощи отзывов пользователей.

Универсальность.

Иногда для разных стран требуются разные VPN-сети. Если вы путешествуете, то в другом государстве могут быть заблокированы сайты, разрешённые в России. Тогда бесплатный Virtual Private Network в браузере вашего ПК может оказаться бесполезен.

Техподдержка.

При необходимости поправить какие-либо настройки важно получить квалифицированную помощь, чтобы оперативно решить вопрос или проблему.

Из многочисленных компаний, предлагающих подключить VPN, многие подходят под все вышеперечисленные условия за приемлемую стоимость. Но если вам требуется лишь базовая защита, а также возможность пользоваться заблокированными ресурсами, достаточно использовать простой сервис, притом бесплатно.

Наиболее популярные VPN для компьютера и для мобильных гаджетов

Browsec. Простое, доступное расширение для браузеров. На мобильные устройства устанавливается приложение.

Surfshark. Скоростной сервис, имеет повышенную надёжность в защите данных.

TurboVPN. Быстрый VPN, есть встроенный браузер, возможность бесплатного использования.

CyberGhost. Оптимизированный сервис, быстро соединяет и подключает к большинству стриминговых платформ, предоставляет доступ к американской версии Netflix.

ExpressVPN. Популярный и скоростной VPN-сервис с бесплатным периодом.

Private Internet Access. Имеет интеллектуальную автоматическую настройку, которая выбирает наиболее подходящее соединение.

На мобильных устройствах сервис будет работать практически по такому же принципу, как для пользователя VPN на ПК. Одно отличие — необходимо загружать и устанавливать приложение на гаджет. Это делают через iTunes или Google Play.

Как включить VPN: на браузерах ПК, Android, Mac, iPhone, iPad

Как выбрать VPN для компьютера Сергей Булкин/NEWS.ru

Для компьютера VPN настраивается достаточно легко, особые знания не требуются.

Для Chrome

Сначала выбираем приложение. «Добавить в Chrome». Расширение появляется в браузере (вверху справа), заходим в него, выбираем страну, нажимаем ON и пользуемся.

Для Mozilla

Заходим в меню настроек, затем «Дополнения», «Расширения». В появившейся поисковой строке вводим VPN, после чего появляется список. Нужно выбрать расширение, затем добавляем в Firefox. Ставим пометку «ВКЛ» и начинаем работать через VPN.

Для Opera

В настройках выбрать «Безопасность», VPN. Рядом с адресной строкой появляется обозначение VPN. Нажимаем на него — и можно работать.

Для «Яндекса»

Заходим в меню «Яндекс» (правый угол вверху). «Дополнения», «Каталог расширений для Яндекс.Браузера». В появившейся поисковой строке вводим ваш VPN-сервис, добавляем его в Яндекс.Браузер, выбираем «Установка расширения».

Для Android

«Настройки», «Беспроводные сети», «Ещё». Нажимаем VPN. Задаём код доступа. Сохраняем. Если уже настроено — не нужно. Возвращаемся к VPN, нажимаем «+». Нужно заполнить поля, которые появились: название подключения, фильтр (название берите с официального сайта выбранного VPN), адрес VPN-сервера. Сохраняем.

Как работать через VPN Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй вариант — скачайте VPN-приложение в Google Play, подключите его по инструкции в приложении.

Для Mac, iPhone, iPad

Открываем настройки, отправленные поставщиком услуг VPN. Открываем меню Apple, «Системные настройки», «Сеть». Строку «Действия», «Импортировать конфигурации». Выбираем файл с настройками, нажимаем «Импортировать».

Для iPhone и iPad

Загружаем VPN-приложение, которое выбрали. После загрузки нажимаем «Разрешить» в появившемся окне. Можно работать через VPN.

Будет ли законной работа через VPN в России

VPN-сервисы в нашей стране не запрещены. Но ряд действий, которые производятся с их применением, могут быть признаны незаконными (в то время как не будут иметь ничего общего с самим VPN). Есть определённые поправки в ФЗ «Об информации...», внесённые в 2019 году. В документе содержится описание ограничений для анонимных прокси, VPN.

В целом использовать VPN можно, за исключением противозаконных действий. Противозаконным будет посещение заблокированных в РФ ресурсов о продаже наркотических средств, к примеру. Каким-то образом это отслеживается службами безопасности.

Что касается заблокированных в нашей стране ресурсов, к которым все так привыкли, за их посещение по закону гражданин ответственности не несёт. Можно спокойно заходить на любимые сайты с помощью VPN.

Подходящий VPN-сервис для ПК Сергей Булкин/NEWS.ru

Мы кратко рассказали вам о том, что такое VPN, как выбрать подходящий VPN-сервис для ПК или другого устройства, как его подключить. Но помните: хоть в VPN и используется надёжное шифрование, не все провайдеры могут гарантировать стопроцентную сохранность конфиденциальной информации, поэтому следует внимательно отнестись к их выбору. Сравнивайте разные сервисы, выбирайте лучший для себя и посещайте сайты без ограничений!

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