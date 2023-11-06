Что такое магнитная буря: как возникает, какой вред наносит людям и технике Врач Лупач посоветовала метеозависимым людям быть дома в период магнитных бурь

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Вчера, 5 ноября, на Земле началась сильная магнитная буря. Ей присвоен третий уровень из пяти возможных. Что это значит, какой вред она может нанести людям?

Как появляются магнитные бури

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Они зависят от космической погоды — это изменения, вызванные вспышками на Солнце. Они способны влиять на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на жизнь и здоровье людей.

На Солнце есть пятна — зоны с пониженной температурой. На них формируются области так называемой особой магнитной активности, которые извергают облака с магнитными частицами. Они быстро двигаются в сторону Земли. Достигнув нашей планеты, они влияют на ее магнитное поле, что в свою очередь выводит из строя электрические устройства. При достаточно сильной буре планета на несколько месяцев может погрузиться в каменный век.

Вчера, 5 ноября, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3 по пятибалльной шкале, что означает «сильно». Уровень G5 при этом означает «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Данные показатели могут стать причинами ложных тревог в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также не исключаются перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи.

Как магнитные бури влияют на людей

Невролог Александр Евдокимов рассказал NEWS.ru, что магнитные бури сильнее всего влияют на детей дошкольного возраста и грудничков. В период природных явлений они могут больше капризничать, плакать и хуже спать. Такое поведение связано с незрелостью структур головного мозга. Также уязвимы в период вспышек на Солнце люди пожилого возраста.

«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — сообщил специалист.

Доктор медицинских наук Рина Заславская заявила NEWS.ru, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца», — сказала врач.

Что надо делать при магнитных бурях

При магнитных бурях специалисты рекомендуют выключить ненужную электронику и заранее зарядить телефон. При плохом самочувствии врачи советуют принять теплую ванну, при необходимости выпить обезболивающее.

Терапевт Анна Лупач посоветовала метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она отметила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии и обратиться к врачу для подбора препаратов первой помощи.

Рина Заславская напомнила пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями о необходимости иметь под рукой тонометр.

«Человек может заранее понимать, в какой момент у него может случиться скачок или спад, и заранее принять необходимые препараты. В случае если недомогание из-за магнитных бурь произошло впервые, следует обратиться к врачу», — прокомментировала она NEWS.ru.

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