Что станет лучшим ответом на атаку дронов ВСУ на бухту Новороссийска Украинские катера пытались напасть на нашу военно-морскую базу

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Ночная атака морских дронов на Новороссийск — это не просто качественное расширение методов и масштабов ведущихся боевых действий. Все теснее завязывается клубок попыток шантажа России, в том числе и в ситуации вокруг зерновой сделки, вырисовывается угроза нашим стратегическим экономическим интересам. А главное — черноморский бассейн сознательно превращают в зону нестабильности. А это чревато реализацией стратегических провокаций Киева по прямому втягиванию в конфликт причерноморских натовских стран.

Ударов возмездия уже недостаточно

Тактика российского самоограничения, когда массированные удары по военным целям на Украине наносятся как бы в ответ на очередную провокацию ВСУ и ГУР, атаковавших российскую гражданскую инфраструктуру, постепенно утрачивает свою актуальность. Теряя перспективу хоть какого-то успеха на линии боевого соприкосновения (ЛБС), украинские боевики все настойчивее при прямой поддержке натовских грандов бьют по историческим российским территориям. В сторону Крыма были отправлены катера, созданные на основе британских технологий и наводимые на цели с помощью сигналов американской космической разведки и висящих над морем дронов. А теперь, по предварительным данным, на Новороссийск могли быть направлены французские БПЛА ЕСА.

Если подобная предварительная информация реально подтвердится, то можно предположить, что атака имела еще и серьезный геополитический подтекст. И выглядит чем-то вроде мести Парижа, раздраженного усилением российского влияния в Африке и последними событиями в Нигере. Тогда и Украина, как говорится, ни при чем. А открытое вмешательство Запада в конфликт на Украине все отчетливее выглядит инструментом давления на Москву по другим вопросам. А это еще и сигнал для нашей условной «партии мира»: решение регионального вопроса может быть только в обширном пакете стратегических компромиссов. Временные соглашения о прекращении огня или о замораживании конфликта проблемы не решат.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Акции протеста в Нигере

Дело не в старом десантном корабле

Возможное повреждение от детонации корпуса старого десантного корабля, конечно, даже Киев не сможет приписать себе в качестве большого успеха. Хотя в который раз необходимо принимать меры, чтобы разного рода снимки последствий таких нападений не попадали в интернет. Тут уж СБУ подает нам пример.

Но ночная атака стала чем-то большим — демонстрацией возможностей украинских сил, которые постоянно, во все более изощренной форме подпитываются натовскими лидерами. Конечно, предстоит еще выяснить, вышли ли катера без экипажей опять-таки из окрестностей Одессы или по уже имеющейся традиции их запустили с борта очередного торгового судна. Но, скорее всего, ударные дроны-камикадзе прошли маршрут во многие сотни километров по черноморской акватории (возможно, 800 км). Миновали Крым с его системами наблюдения и сумели достичь нашей важной экономической зоны Новороссийского порта. Откуда отгружается наше зерно, металл, где сходятся нефтепроводы, из которых закачивается нефть в танкеры. Куда тянут наш собственный аммиакопровод. Фактически вырисовывается прямая угроза гражданскому судоходству в черноморском бассейне в целом. И это уже крайне серьезно. Тут уже речь не идет о каких-то красных линиях.

Что же делать?

Естественно, никто не вправе давать какие-то советы нашим военным специалистам, напрямую отвечающим за безопасность и стабильность в регионе. Однако разного рода «противоядия» давно обсуждаются. Причем ракетные удары по портовым сооружениям той же Одессы вряд ли полностью решат проблему, поскольку дроны можно собирать и в глубине украинской территории, а то и доставлять готовыми из сопредельных государств.

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Видимо, никто не пойдет на тотальное минирование таких портовых акваторий. Тем более что аппараты можно запускать как с борта кораблей, так и прямо из устья Дуная. Значит, все, видимо, вернутся к осознанию необходимости постоянного мониторинга акватории. И не важно, какие инструменты будут задействованы. Самолеты ли разведчики, не исключено, что даже самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Да хоть патрульные, постоянно висящие в воздухе вертолеты с наблюдателями, вооруженными оптикой. Главное — выиграть время, необходимое для поражения вновь запускаемых дронов. И хоть такие операции потребуют дополнительных затрат, потери могут быть неизмеримо большими.

Что касается активизации разящих ударов по украинскому побережью... нам, похоже, уже просто не оставляют выбора. И это будет лучшим ответом.